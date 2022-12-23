Насколько хорошо вы знаете чемпионов мира - тест

Сборная Аргентины выиграла третий чемпионат мира, обыграв в финальном матче сборную Франции.

Эта команда "альбиселесте", возможно, не была такой звездной, как ее предыдущие версии, но все равно была переполнена интересными персоналиями.

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Ранее сообщалось, что в Аргентине могут появиться новые купюры на которых будет изображен Лионель Месси.