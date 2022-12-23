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Насколько хорошо вы знаете чемпионов мира - тест

ISPORT предлагает ответить на вопросы об игроках сборной Аргентины.
Сегодня, 11:41
Аргентинцы празднуют / Getty Images
Аргентинцы празднуют / Getty Images

Сборная Аргентины выиграла третий чемпионат мира, обыграв в финальном матче сборную Франции.

Эта команда "альбиселесте", возможно, не была такой звездной, как ее предыдущие версии, но все равно была переполнена интересными персоналиями.

ISPORT подготовил викторину своим читателям. Вам будет предоставляться какой-то факт об игроке сборной, нужно будет только определить, о ком из игроков идет речь. Каждому факту отвечает один игрок.

Ранее сообщалось, что в Аргентине могут появиться новые купюры на которых будет изображен Лионель Месси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тест

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