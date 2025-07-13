Кременчуг узнал соперников в Континентальном кубке

Состоялась жеребьевка Континентального кубка по хоккею 2025/26. Кременчуг на старте турнира попал в группу B.

Там чемпионы Украины встретятся с венгерской Академией Будапешта, белградской Црвеной Звездой и румынским Георгени. Последний будет хозяином мини-турнира 17-19 октября. Далее пройдет только победитель квартета.

Следующий этап состоится во французском Анже в середине ноября. Там триумфатора группы B будут ждать усть-каменногорский Торпедо, итальянская Кортина и Анже. Победитель этого квартета попадет в финал.

Напомним, украинец Глеб Варава перешел в Полонию из польского Бытома.

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