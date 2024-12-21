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НХЛ: Торонто разбил Баффало, победы Монреаля и Юты

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:15
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на субботу, 21 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись семь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 20 декабря

Детройт – Монреаль – 3:4 (2:2, 0:0, 1:2)

0:1 – 7 Хейнеман (Мэтисон, Эванс)
1:1 – 13 Кэйн (Дебринкет, Копп)
1:2 – 18 Эванс ()
2:2 – 19 Велено (Расмуссен, Петри)
3:2 – 41 Мотт (Расмуссен)
3:3 – 48 Зекай (Хейнеман, Армия)
3:4 – 52 Лайне (Кофилд, Хатсон)

Флорида – Сент-Луис – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

0:1 – 10 Сундквист (Болдук, Тексье)
1:1 – 30 Балинскис (Ткачак, Барков)
2:1 – 64 Барков (Райнхарт, Экблад)

Вашингтон – Каролина – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

1:0 – 19 Протас (Рой, Манджипани)
2:0 – 36 Врана (Рэддиш, Лапьер)
3:0 – 39 Макмайкл (Дюбуа, Фегервары)
3:1 – 50 Джарвис (Бернс, Ахо)

Баффало – Торонто – 3:6 (0:2, 2:3, 1:1)

0:1 – 1 Макмэнн (Робертсон, Доми)
0:2 – 6 Мэттьюс (Марнер, В. Нюландер)
0:3 – 21 Робертсон (Тимминс, Райлли)
1:3 – 22 Петерка (Клифтон, Козенс)
1:4 – 24 Доми (Марнер, Макмэнн)
1:5 – 30 Пачиоретти (Таварес, В. Нюландер)
2:5 – 36 Самуэльссон (Петерка, Пауэр)
3:5 – 51 Пауэр (Самуэльссон, Кулих)
3:6 – 59 В. Нюландер (Танев, Таварес)

Даллас – Рейнджерс – 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

1:0 – 1 Хинтц (Робертсон, Лундквист)
1:1 – 10 Смит ()
1:2 – 15 Трочек (Панарин, Фокс)
1:3 – 57 Крайдер (Трочек, Кайлле)

Миннесота – Юта – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

1:0 – 10 Зукарелло-Асен (Росси, Капризов)
1:1 – 11 Гюнтер (Кули, Макбэйн)
1:2 – 50 Гюнтер (Келлер, Сергачев)

Анахайм – Колорадо – 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

1:0 – 22 Карлссон (Макгинн, Труба)
1:1 – 26 Келли (О'Коннор)
1:2 – 30 Ничушкин (Маккиннон, Макар)
1:3 – 43 Макар (Рантанен, Маккиннон)
2:3 – 53 Киллорн (Минтюков)
2:4 – 58 Маккиннон (Ничушкин, Рантанен)

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