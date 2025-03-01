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НХЛ: Даллас разбил Лос-Анджелес, Рейнджерс проиграли Торонто

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:31
НХЛ: результаты матчей
НХЛ: результаты матчей

В ночь на субботу, 1 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 28 февраля

Рейнджерс – Торонто – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

0:1 – 1 Экман-Ларссон (Райлли, Доми)
1:1 – 13 Зибанежад ( Миллер, Борген)
1:2 – 21 В. Нюландер ()
2:2 – 43 Кайлле (Зибанежад)
2:3 – 46 Найз (Марнер, Мэттьюс)

Даллас – Лос-Анджелес – 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

1:0 – 4 Робертсон (Хинтц, Харли)
1:1 – 6 Фогеле (Андерсон, Дано)
2:1 – 12 Дюшен (Робертсон, Хинтц)
3:1 – 14 Станковен (Стил, Линделль)
4:1 – 24 Джонстон (Харли, Хинтц)
4:2 – 33 Мур ()
5:2 – 44 Станковен (Хинтц)
6:2 – 46 Стил ()

Колорадо – Миннесота – 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

0:1 – 4 Зукарелло-Асен (Юханссон)
1:1 – 13 Ничушкин (Нечас, Маккиннон)
1:2 – 17 Хиностроза (Росси, Фэйбер)
2:2 – 28 Друэн (Шилингтон)
3:2 – 29 Друри (Колтон, Макар)
4:2 – 34 Колтон (Кивиранта, Шилингтон)
5:2 – 59 Колтон (Блэквуд, Тэйвс)

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