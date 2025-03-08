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НХЛ: Виннипег разбил Нью-Джерси, Питтсбург без шансов проиграл Вегасу

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:30
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на суббота, 8 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.

Результаты матчей НХЛ за 7 марта

Нью-Джерси – Виннипег – 1:6 (0:1, 0:2, 1:3)

0:1 – 18 Иафалло (Стэнли, Миллер)
0:2 – 23 Моррисси (Коннор, Элерс)
0:3 – 39 Элерс (Моррисси, Демело)
1:3 – 41 Мерсер (Палат, Ковачевич)
1:4 – 51 Лаури ()
1:5 – 54 Коннор (Виларди, Шайфли)
1:6 – 56 Перфетти (Элерс, Сэмберг)

Вашингтон – Детройт – 5:2 (1:2, 0:0, 4:0)

0:1 – 1 Ларкин (Рэймонд)
0:2 – 7 Зайдер (Рэймонд, Кэйн)
1:2 – 18 Рэддиш (Сандин, Манджипани)
2:2 – 41 Протас (Уилсон)
3:2 – 41 Чикран (Дюбуа, Строум)
4:2 – 45 Протас (Карлсон, Макмайкл)
5:2 – 49 Уилсон (Протас)

Чикаго – Юта – 4:3 (0:1, 3:0, 0:2, 1:0)

0:1 – 1 Шмалц (Келлер)
1:1 – 29 Кайзер (Бедард)
2:1 – 32 Михеев (Донато)
3:1 – 34 Назар ()
3:2 – 45 Марино (Сергачев)
3:3 – 52 Келлер (Хэйтон, Сергачев)
4:3 – 63 Бедард (Терявяйнен, Дель Мастро)

Вегас – Питтсбург – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

1:0 – 12 Пирсон (Уайтклауд, Стоун)
2:0 – 24 Барбашев (Хаг, Стоун)
3:0 – 42 Саад (Макнэбб, Гертл)
4:0 – 42 Стоун (Айкел, Пирсон)

Анахайм – Сент-Луис – 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

0:1 – 2 Торопченко (Фаулер, Ледди)
1:1 – 14 Коланджело (Мактавиш, Лакомб)
1:2 – 30 Шенн (Кайру, Холлоуэй)
1:3 – 45 Болдук (Торопченко, Фаулер)
2:3 – 56 Ватрано (Терри)
2:4 – 58 Шенн (Фолк)
3:4 – 59 Киллорн (Ватрано, Терри)

Ванкувер – Миннесота – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

1:0 – 16 Петтерссон (Босер, Гронек)
1:1 – 47 Фэйбер (Болди, Росси)
2:1 – 56 Шервуд (Гронек)
3:1 – 59 Блюгерс (Сутер)

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