НХЛ: Ванкувер выиграл битву за плей-офф, Юта и Детройт победили
Очередные четыре матча состоялись в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной Лиги.
Во всех поединках встречались приблизительно равные по уровню команды, а потому и не удивительно, что только в одном матче победитель был известен задолго до финала встречи.
Детройт - Баффало – 7:3
Шайбы: 07:38 - Томпсон (Байрэм) - 0:1, 12:28 - Каспер (Эдвинссон, Кейн) - 1:1, 15:40 - Дебринкет (Кейн, Ларкин) - 2:1, 19:07 - Кейн (Дебринкет, Ларкин, больш. ) - 3:1, 19:25 - Норрис (Бенсон, Томпсон) - 3:2, 30:54 - Тарасенко (Ларкин) - 4:2, 36:12 - Бенсон (Пауэр, Маклауд, бол. ) - 4:3, 42:03 - Кейн (Дебринкет, Рэймонд, больш.) - 5:3, 46:15 - Каспер (Дебринкет, Кейн) - 6:3, 54:31 - Зайдер (Ларкин, Рэймонд, больш.) - 7:3
Калгари - Ванкувер – 3:4 (буллиты)
Шайбы: 13:33 - Зутер (Петтерссон, Гронек") - 0:1, 17:53 - Кадри (Андерссон, Бал) - 1:1, 30:15 - Дебрюск (Хьюз, Петтерссон) - 1:2, 33:58 - Юбердо (Руни, Вигар, менее. ) - 2:2, 35:58 - Юбердо (Вигар, Кадри, больш.) - 3:2, 53:16 - Петтерссон (Гегландер, Мансини) - 3:3
Буллиты: Петтерссон (Ванкувер) - гол, Юбердо (Калгари) - гол, Гарленд (Ванкувер) - гол
Юта - Анахайм – 3:2
Шайбы: 11:03 - Макбейн (Коул, Доан) - 1:0, 34:31 - Керфут (Гюнтер, Гейтон) - 2:0, 35:53 - Киллон (Карлссон, Готье) - 2:1, 43:22 Мактавиш (Зеграс, Лакомбе) - 2:2, 47:03 Гюнтер (Сергачев, Келлер) - 3:2
Сиэтл - Монреаля – 5:4 (ОТ)
Шайбы: 04:54 - Монтур (Эберле) - 1:0, 24:47 Толванен (Эберле, Стивенсон) - 2:0, 27:11 - Лайне (Судзуки, Гатсон) - 2:1, 31:31 - Ньюхук (Лайне) - 2:2, 34: 04 - Слафковски (Кофилд, Гатсон) - 2:3, 47:18 Слафковски (Страбл, Судзуки) - 2:4, 50:53 - Нюман (Эберле, Монтур) - 3:4, 57:48 Бенирс (Данн, Монтур) - 4:4, 60:05 - Монтур - 5:4
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