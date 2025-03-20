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НХЛ: Миннесота разбила Сиэтл, Торонто одолел Колорадо

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:14       Автор: Василий Войтюк
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на четверг, 20 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.

Результаты матчей НХЛ за 19 марта

Торонто – Колорадо – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

1:0 – 21 Мэттьюс (Таварес, Марнер)
1:1 – 22 Ничушкин (Макар, Маккиннон)
2:1 – 42 Лоренц (Бенуа)

Миннесота – Сиэтл – 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

1:0 – 2 Хартман (Хиностроза, Богосян)
2:0 – 4 Болди ()
3:0 – 4 Эхгрен (Нюквист, Годро)
4:0 – 58 Болди (Богосян)

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