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НХЛ: Питтсбург разгромил Коламбус

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:58       Автор: Василий Войтюк
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на субботу, 22 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялся один матч.

Результаты матчей НХЛ за 21 марта

Питтсбург – Коламбус – 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

1:0 – 5 Малкин (Дьюар, Томазино)
2:0 – 13 Аччари (Лизотт)
2:1 – 14 Дженнер (Проворов, Матейчук)
3:1 – 14 Ракелль (Кросби, Раст)
3:2 – 21 Дэнфорт (Сиверсон, Оливер)
4:2 – 28 Имама (Хэйс, Хейнен)
5:2 – 35 Кросби (Гризлик)
5:3 – 43 Джонсон (Чинахов, Курали)
6:3 – 58 Раст (Неделькович, Ракелль)

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