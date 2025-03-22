НХЛ: Питтсбург разгромил Коламбус

В ночь на субботу, 22 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялся один матч.

Результаты матчей НХЛ за 21 марта

Питтсбург – Коламбус – 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

1:0 – 5 Малкин (Дьюар, Томазино)

2:0 – 13 Аччари (Лизотт)

2:1 – 14 Дженнер (Проворов, Матейчук)

3:1 – 14 Ракелль (Кросби, Раст)

3:2 – 21 Дэнфорт (Сиверсон, Оливер)

4:2 – 28 Имама (Хэйс, Хейнен)

5:2 – 35 Кросби (Гризлик)

5:3 – 43 Джонсон (Чинахов, Курали)

6:3 – 58 Раст (Неделькович, Ракелль)

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