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Хоккей

НХЛ: Чикаго в напряженной борьбе обыграл Калгари, Виннипег разгромил Аризону

Вашему вниманию результаты игр национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:54
Аризона - Детройт / Getty Images
Аризона - Детройт / Getty Images

В рамках регулярного сезона НХЛ в ночь с 7 на 8 января состоялось всего 4 матча.

В трех из поединков была напряженная борьба до последней секунды и лишь Виннипег уверенно победил Аризону

Чикаго - Калгари 4:3

Шайбы: Блэквелл, 4, 54, Курашев, 32, 34 - Кадри, 13, 55, Манджепане, 26

Вашингтон - Лос-Анджелес 4:3

Шайбы: Дауд, 24, Строум, 35, Обе-Кюбель, 48, Карлссон, 59 - Кемпе, 27, Фиала, 33, 41

Аризона - Виннипег 2:6

Шайбы: Шмальц, 28, Гантер, 52 - Наместников, 17, Элерс, 23, Перфетти, 34, Шайфли. 45, 58, Лаури, 59

Анахайм - Детройт: 2:3

Шайбы: Зеграс, 1, 43 - Ларкин, 11, Велено, 22, Расмуссен, 58

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НХЛ: Чикаго в напряженной борьбе обыграл Калгари, Виннипег разгромил Аризону
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