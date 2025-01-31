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НХЛ: Бостон проиграл Виннипегу, Миннесота разгромила Монреаль

Вашему вниманию результаты национальной хоккейной лиги
Сегодня, 08:40
Бостон / Getty Images
Бостон / Getty Images

В рамках игрового дня НХЛ состоялось 10 матчей.

Среди результатов можно выделить то, что Миннесота, Тампа-Бэй и Нью-Йорк Айлендерс сохранили ворота «сухими», а также то, что Виннипег уверенно победил Бостон.

Бостон - Виннипег 2:6

Шайбы: Маршан, 15, Линдстрём, 40 - Наместников, 2, Шайфли, 11, 41, Элерс, 42, Форд, 45, Коннор, 59

Каролина - Чикаго 3:2

Шайбы: Джарвис, 16, Рантанен, 24, Слевин, 25, Михеев, 18, Бедард, 46

Монреаль - Миннесота 0:4

Шайбы: Огрен, 3, Росси, 5, Шор, 45, Годро, 58

Оттава - Вашингтон 5:4

Шайбы: Грейг, 24, Норрис, 37, Пинто, 38, Сандерсон, 50, Штюцле, 61 - Макмайкл, 27, Строум, 47, 54, Овечкин, 53

Тампа-Бэй - Лос-Анджелес 3:0

Шайбы: Хейгел, 4, 55, Сирелли, 58

Филадельфия - Айлендерс 0:3

Шайбы: Гольмстрем, 30, Гатком, 37, Палмьери, 49

Эдмонтон - Детройт 2:2 (буллиты - 0:1)

Шайбы: Драйзайтль, 6, Скиннер, 10 - Расмуссен, 29, Ларкин, 31

Калгари - Анахайм 4:1

Шайбы: Клапка, 21, Коронато, 39, 56 - Ватрано, 11

Вегас - Коламбус 1:2

Шайбы: Гертль, 4 - Фантилли, 18, Силлинджер, 61

Сиэтл - Сан-Хосе 6:2

Шайбы: Стивенсон, 3, Бьоркстанд, 22, Монтур, 23, 27, Шварц, 25, Толванен, 52 - Грундстрем, 17, Тоффоли, 48

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