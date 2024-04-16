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НХЛ: Эдмонтон уничтожил Сан-Хосе, Детройт в непростом матче обыграл Монреаль

Вашему вниманию результаты матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:51
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на вторник, 16 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 15 апреля

Детройт – Монреаль – 5:4 (1:2, 1:2, 2:0, 1:0)

0:1 – 4 Галлахер (Савар, Хатсон)

0:2 – 6 Бэррон (Эванс, Андерсон)

1:2 – 8 Комфер (Чиарот, Дебринкет)

1:3 – 25 Харви-Пинар (Ковачевич, Эванс)

1:4 – 35 Галлахер (Эванс)

2:4 – 36 Комфер (Кэйн, Перрон)

3:4 – 50 Дебринкет (Мяяття, Гостисбеер)

4:4 – 58 Рэймонд (Гостисбеер, Перрон)

5:4 – 64 Рэймонд (Гостисбеер, Ларкин)

Нью-Джерси – Айлендерс – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

0:1 – 12 Пажо (Ли, Энгвалл)

0:2 – 16 Палмиери (Нелсон, Райлли)

1:2 – 23 Майер (Хишир, Братт)

1:3 – 31 Нелсон (Палмиери, Фашинг)

1:4 – 46 Маклин (Энгвалл, Ли)

Питтсбург – Нэшвилл – 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

1:0 – 7 Кросби (Раст, Бантинг)

2:0 – 13 Карлссон (Петтерссон, Кросби)

2:1 – 27 Нюквист (Макдона, О′Райлли)

3:1 – 28 Смит (Летанг, Эллер)

3:2 – 37 Форсберг (Макдона)

4:2 – 42 Бемстрем (Петтерссон, Карлссон) 

Тампа-Бэй – Баффало – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

0:1 – 1 Козенс (Байрэм, Куинн)

1:1 – 22 Стэмкос (Кучеров)

1:2 – 25 Козенс (Гринуэй)

1:3 – 36 Гринуэй (Джост, Гиргенсонс)

2:3 – 49 Чернак (Пол)

2:4 – 49 Бенсон (Козенс, Куинн)

Вашингтон – Бостон – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

1:0 – 12 Карлсон (Уилсон, Строум)

2:0 – 59 Дауд () 

Рейнджерс – Оттава – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

1:0 – 5 Рословик (Крайдер)

2:0 – 28 Фокс (Зибанежад, Крайдер)

3:0 – 44 Панарин (Фокс, Линдгрен)

4:0 – 53 Лафреньер (Панарин, Густафссон) 

Эдмонтон – Сан-Хосе – 9:2 (4:0, 5:1, 0:1)

1:0 – 1 Макдэвид (Нерс)

2:0 – 4 Хенрик (Кулак)

3:0 – 10 Фогеле (Драйзайтль)

4:0 – 19 Холлоуэй (Нерс, Хенрик)

4:1 – 21 Гущин (Бордело)

5:1 – 24 Фогеле (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс)

6:1 – 30 Перри (Холлоуэй, Бушар)

7:1 – 33 Сиси (Хайман, Хенрик)

8:1 – 33 Бушар (Холлоуэй, Перри)

9:1 – 35 Хайман (Нерс, Макдэвид)

9:2 – 55 Зеттерлунд (Гранлунд, Эклунд) 

Лос-Анджелес – Миннесота – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

0:1 – 14 Болди (Фэйбер, Росси)

0:2 – 39 Хартман (Эрикссон Эк, Капризов)

0:3 – 48 Капризов (Миддлтон, Росси)

1:3 – 54 Лизотт (Тэлбот, Фиала)

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