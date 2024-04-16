НХЛ: Эдмонтон уничтожил Сан-Хосе, Детройт в непростом матче обыграл Монреаль
В ночь на вторник, 16 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.
Результаты матчей НХЛ за 15 апреля
Детройт – Монреаль – 5:4 (1:2, 1:2, 2:0, 1:0)
0:1 – 4 Галлахер (Савар, Хатсон)
0:2 – 6 Бэррон (Эванс, Андерсон)
1:2 – 8 Комфер (Чиарот, Дебринкет)
1:3 – 25 Харви-Пинар (Ковачевич, Эванс)
1:4 – 35 Галлахер (Эванс)
2:4 – 36 Комфер (Кэйн, Перрон)
3:4 – 50 Дебринкет (Мяяття, Гостисбеер)
4:4 – 58 Рэймонд (Гостисбеер, Перрон)
5:4 – 64 Рэймонд (Гостисбеер, Ларкин)
Нью-Джерси – Айлендерс – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
0:1 – 12 Пажо (Ли, Энгвалл)
0:2 – 16 Палмиери (Нелсон, Райлли)
1:2 – 23 Майер (Хишир, Братт)
1:3 – 31 Нелсон (Палмиери, Фашинг)
1:4 – 46 Маклин (Энгвалл, Ли)
Питтсбург – Нэшвилл – 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
1:0 – 7 Кросби (Раст, Бантинг)
2:0 – 13 Карлссон (Петтерссон, Кросби)
2:1 – 27 Нюквист (Макдона, О′Райлли)
3:1 – 28 Смит (Летанг, Эллер)
3:2 – 37 Форсберг (Макдона)
4:2 – 42 Бемстрем (Петтерссон, Карлссон)
Тампа-Бэй – Баффало – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
0:1 – 1 Козенс (Байрэм, Куинн)
1:1 – 22 Стэмкос (Кучеров)
1:2 – 25 Козенс (Гринуэй)
1:3 – 36 Гринуэй (Джост, Гиргенсонс)
2:3 – 49 Чернак (Пол)
2:4 – 49 Бенсон (Козенс, Куинн)
Вашингтон – Бостон – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
1:0 – 12 Карлсон (Уилсон, Строум)
2:0 – 59 Дауд ()
Рейнджерс – Оттава – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
1:0 – 5 Рословик (Крайдер)
2:0 – 28 Фокс (Зибанежад, Крайдер)
3:0 – 44 Панарин (Фокс, Линдгрен)
4:0 – 53 Лафреньер (Панарин, Густафссон)
Эдмонтон – Сан-Хосе – 9:2 (4:0, 5:1, 0:1)
1:0 – 1 Макдэвид (Нерс)
2:0 – 4 Хенрик (Кулак)
3:0 – 10 Фогеле (Драйзайтль)
4:0 – 19 Холлоуэй (Нерс, Хенрик)
4:1 – 21 Гущин (Бордело)
5:1 – 24 Фогеле (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс)
6:1 – 30 Перри (Холлоуэй, Бушар)
7:1 – 33 Сиси (Хайман, Хенрик)
8:1 – 33 Бушар (Холлоуэй, Перри)
9:1 – 35 Хайман (Нерс, Макдэвид)
9:2 – 55 Зеттерлунд (Гранлунд, Эклунд)
Лос-Анджелес – Миннесота – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
0:1 – 14 Болди (Фэйбер, Росси)
0:2 – 39 Хартман (Эрикссон Эк, Капризов)
0:3 – 48 Капризов (Миддлтон, Росси)
1:3 – 54 Лизотт (Тэлбот, Фиала)
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