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Хоккей

Один из лучших игроков в истории НХЛ объявил о завершении карьеры

40-летний Джо Павелски покидает хоккей.
Сегодня, 16:47
Джо Павелски / Getty Images
Джо Павелски / Getty Images

Форвард Далласа Джо Павелски объявил о завершении карьеры.

О своем решении 40-летний американец официально рассказал после вылета своей команды из финала западной конференции.

На счету Павелски 18 сезонов в НХЛ, в течение которых он отыграл 1332 матча, набрав 1068 очков.

Это позволяет американцу занимать мятую строчку в истории НХЛ по набранным очкам и седьмую - по сыгранным матчам.

Напомним, что в финале Кубка Стэнли встретятся Флорида и Эдмонтон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джо Павелски

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