Один из лучших игроков в истории НХЛ объявил о завершении карьеры

Форвард Далласа Джо Павелски объявил о завершении карьеры.

О своем решении 40-летний американец официально рассказал после вылета своей команды из финала западной конференции.

На счету Павелски 18 сезонов в НХЛ, в течение которых он отыграл 1332 матча, набрав 1068 очков.

Это позволяет американцу занимать мятую строчку в истории НХЛ по набранным очкам и седьмую - по сыгранным матчам.

Напомним, что в финале Кубка Стэнли встретятся Флорида и Эдмонтон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!