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НХЛ: Анахайм разбил Тампу, Айлендерс вырвал победу у Бостона

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:30
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на понедельник, 6 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 5 января

Чикаго – Рейнджерс – 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)

1:0 – 5 Бертуцци (Бедард)
1:1 – 15 Бродзински (Линдгрен, Фокс)
1:2 – 18 Борген ()
1:3 – 23 Хитил (Берард, Фокс)
1:4 – 29 Смит (Линдгрен, Зибанежад)
1:5 – 35 Трочек (Лафреньер, Панарин)
2:5 – 38 Кайзер (Броди, Назар)
2:6 – 48 Хитил (Берард, Миллер)

Бостон – Айлендерс – 4:5 (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)

1:0 – 3 Кепке (Макэвой, Кастелик)
1:1 – 3 Хорват (Пулок, Пажо)
1:2 – 5 Пулок (Пелек, Барзэл)
1:3 – 24 Ли (Романов)
2:3 – 30 Брэзо (Пик)
2:4 – 43 Ли (Пулок)
3:4 – 44 Пастрняк (Гики)
4:4 – 52 Пастрняк (Задоров, Заха)
4:5 – 63 Хорват ()

Каролина – Питтсбург – 4:3 (0:2, 3:0, 0:1, 1:0)

0:1 – 3 Хэйс (О'Коннор)
0:2 – 5 Бантинг (Раст, Карлссон)
1:2 – 24 Джарвис (Ахо)
2:2 – 32 Чэтфилд (Джарвис, Ахо)
3:2 – 36 Джарвис (Дж.Стаал, Свечников)
3:3 – 41 Карлссон (Ракелль, Гризлик)
4:3 – 61 Ахо (Нечас, Орлов)

Торонто – Филадельфия – 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

0:1 – 3 Фоерстер (Ристолайнен, Кэйтс)
1:1 – 4 Найз (Танев, Мэттьюс)
2:1 – 18 Экман-Ларссон (Дьюар, Лоренц)
2:2 – 31 Лоутон (Ристолайнен, Кутюрье)
3:2 – 62 Райлли (Таварес, Мэттьюс)

Анахайм – Тампа-Бэй – 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

1:0 – 5 Терри (Ватрано, Строум)
2:0 – 17 Ватрано (Терри, Труба)
2:1 – 29 Генцел (Пойнт, Кучеров)
3:1 – 56 Лакомб (Карлссон, Киллорн)
4:1 – 58 Ватрано (Строум)

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