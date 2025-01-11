НХЛ: Детройт и Чикаго устроили голевоу шоу, Ванкувер не смог забросить Каролине
В ночь на субботу, 11 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 10 января
Каролина – Ванкувер – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
1:0 – 14 Дж.Стаал (Орлов)
2:0 – 21 Свечников (Дж.Стаал)
Детройт – Чикаго – 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)
1:0 – 4 Дебринкет (Холл, Кэйн)
1:1 – 10 Донато (Михеев, Бедард)
2:1 – 21 Рэймонд (Кэйн, Дебринкет)
3:1 – 45 Копп (Кэйн, Густафссон)
4:1 – 47 Юханссон (Каспер, Рэймонд)
4:2 – 50 Терявяйнен (Дак, Аллан)
4:3 – 57 Терявяйнен ()
5:3 – 58 Каспер (Эдвинссон)
Вашингтон – Монреаль – 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
1:0 – 2 Чикран ()
1:1 – 24 Кофилд (Гуле, Слафковски)
1:2 – 33 Андерсон ()
2:2 – 41 Эллер (Рэддиш, Frank)
2:3 – 61 Сузуки (Хатсон, Кофилд)
Виннипег – Лос-Анджелес – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
0:1 – 24 Тюркотт (Моверар, Кемпе)
1:1 – 50 Шайфли (Коннор, Виларди)
1:2 – 61 Кемпе (Копитар, Кларк)
Юта – Сан-Хосе – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
0:1 – 1 Зеттерлунд (Сиси, Гранлунд)
1:1 – 25 Шмалц (Десимон, Келлер)
2:1 – 58 Хэйтон (Мяяття, Бьюгстэд)
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