НХЛ: Разгромы Нэшвилла и Торонто, безголевая победа Рейнджерс
В ночь на воскресенье, 19 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пятнадцать матча.
Результаты матчей НХЛ за 19 января
Нью-Джерси – Филадельфия – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
1:0 – 2 Хэмилтон (Татар, Бастиан)
1:1 – 21 Мичков (Кутюрье)
1:2 – 52 Бринк (Фоерстер, Кэйтс)
1:3 – 59 Конекны (Кэйтс, Фоерстер)
Оттава – Бостон – 6:5 (2:2, 1:2, 2:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
1:0 – 1 Годетт (Жиру, Дженсен)
2:0 – 7 Штюцле ()
2:1 – 11 Заха (Лорей, Пастрняк)
2:2 – 19 Пастрняк (Лорей, Гики)
2:3 – 21 Гики (Пастрняк, Заха)
3:3 – 25 Норрис (Штюцле, Сэндерсон)
3:4 – 34 Бичер (Кастелик)
3:5 – 51 Леттьери (Остерли, Брэзо)
4:5 – 56 Дженсен (Батерсон, Пинто)
5:5 – 59 Норрис (Шабо, Жиру)
Колорадо – Даллас – 6:3 (1:1, 3:0, 2:2)
0:1 – 3 Дюшен (Робертсон, Джонстон)
1:1 – 13 Миттлстадт (Лехконен)
2:1 – 30 Макар (Рантанен, Маккиннон)
3:1 – 31 Лехконен (Друэн)
4:1 – 38 Друэн (Мэнсон, Лехконен)
5:1 – 48 Лехконен (Мэнсон, Миттлстадт)
5:2 – 51 Робертсон (Любушкин, Джонстон)
5:3 – 51 Робертсон (Джонстон, Дюшен)
6:3 – 53 Макар (Миттлстадт, Друэн)
Флорида – Анахайм – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
1:0 – 31 Боквист (Куликов, Носек)
2:0 – 44 Лунделль ()
3:0 – 59 Форслинг (Найт)
Виннипег – Калгари – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
0:1 – 13 Коронато (Колман)
0:2 – 35 Кузьменко (Кериньш, Колман)
1:2 – 42 Лаури (Стэнли, Миллер)
1:3 – 58 Колман ()
Монреаль – Торонто – 3:7 (3:0, 0:2, 0:5)
1:0 – 5 Дак (Лайне, Гуле)
2:0 – 18 Лайне (Сузуки, Хатсон)
3:0 – 18 Андерсон (Каррье, Армия)
3:1 – 29 Макмэнн ()
3:2 – 38 Робертсон (Хольмберг, Экман-Ларссон)
3:3 – 41 В. Нюландер (Макмэнн)
3:4 – 44 Экман-Ларссон (Доми)
3:5 – 48 Мэттьюс (Райлли, Марнер)
3:6 – 54 Лоренц (Марнер, Экман-Ларссон)
3:7 – 58 Кемпф (Найз)
Рейнджерс – Коламбус – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Тампа-Бэй – Детройт – 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)
1:0 – 2 Пойнт (Пербикс, Лиллеберг)
2:0 – 21 Генцел (Рэддиш, Кучеров)
3:0 – 21 Кучеров (Генцел, Хедман)
4:0 – 24 Чаффи (Эткинсон)
4:1 – 34 Рэймонд (Зайдер, Кэйн)
5:1 – 35 Рэддиш (Генцел, Кучеров)
Вашингтон – Питтсбург – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
1:0 – 7 Чикран (Дауд, Протас)
2:0 – 32 Протас (Макмайкл, Дюбуа)
2:1 – 51 Раст (Ракелль, Кросби)
3:1 – 57 Дюбуа (Макмайкл)
4:1 – 58 Дьюхэйм (Дауд, Уилсон)
Айлендерс – Сан-Хосе – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
1:0 – 28 Барзэл ()
1:1 – 30 Гудроу (Рутта)
2:1 – 30 Нелсон (Пелек, Палмиери)
3:1 – 39 Добсон (Хорват, Барзэл)
4:1 – 41 Пулок (Нелсон, Дюклер)
Чикаго – Вегас – 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)
0:1 – 9 Олофссон (Гертл, Пьетранжело)
1:1 – 16 Райхел (Дак, Фолиньо)
2:1 – 16 Бертуцци (Терявяйнен, Джонс)
3:1 – 19 Холл (Донато, Марун)
3:2 – 28 Гертл (Самсонов, Теодор)
3:3 – 34 Гертл (Айкел, Теодор)
4:3 – 39 Джонс (Назар, Бедард)
5:3 – 44 Бертуцци (Джонс, Терявяйнен)
Нэшвилл – Миннесота – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
0:1 – 6 Иржичек (Росси, Болди)
1:1 – 8 Сиссонс (Шенн, МакКэррон)
2:1 – 17 Форсберг (Йоси, О′Райлли)
3:1 – 21 Стэмкос (Йоси, Форсберг)
4:1 – 22 Свечков (Новак)
4:2 – 42 Болди (Зукарелло-Асен)
5:2 – 56 Форсберг ()
6:2 – 58 Шей (Маршессо, Форсберг)
Юта – Сент-Луис – 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)
0:1 – 2 Такер (Сундквист)
1:1 – 6 Кесселринг (Келлер, Кули)
2:1 – 8 Шмалц (Марино, Келлер)
3:1 – 10 Келлер (Кули)
3:2 – 21 Нейборс (Шенн, Холлоуэй)
4:2 – 30 Кули (Вялимяки, Келлер)
Сиэтл – Лос-Анджелес – 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
1:0 – 1 Шварц (Какко)
1:1 – 6 Кемпе (Фиала, Копитар)
2:1 – 7 Шварц (Какко, Бенирс)
2:2 – 18 Спенс (Мур, Дано)
3:2 – 21 Стивенсон (Бураковски, Бьоркстранн)
4:2 – 58 Шварц (Какко)
Ванкувер – Эдмонтон – 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)
1:0 – 14 К. Хьюз ( Миллер)
2:0 – 15 Хейнен (Ди Джузеппе, Майерс)
3:0 – 18 К. Хьюз (Босер, Миллер)
3:1 – 24 Драйзайтль ()
3:2 – 33 Драйзайтль (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)
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