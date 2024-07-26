Церемония открытия Олимпиады-2024: онлайн-трансляция 26.07.2024

В пятницу, 26 июля, в Париже состоится официальная церемония открытия летних Олимпийских игр-2024.

Организаторы торжественного мероприятия решили сделать его уникальным - впервые оно пройдет за пределами главной олимпийской арены.

Вместо традиционной процессии на стадионе спортсмены станут участниками парада лодок на реке Сена, для чего будет задействовано около ста плавсредств. Национальные сборные проплывут шесть километров вдоль исторических достопримечательностей столицы Франции. Завершиться маршрут атлетов должен на площади Трокадеро рядом с Эйфелевой башней, где будет зажжен олимпийский огонь, а Игры будут официально объявлены открытыми.

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Знаменосцами сборной Украины во время торжественной церемонии будут призеры предыдущих Олимпийских игр в Токио теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

Начало церемонии открытия Олимпийских игр-2024 запланировано на 20:30 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2024

Трансляция мероприятия будет доступна в этой новости 26 июля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 20:30 по Киеву.

В Украине церемонию открытия Олимпиады-2024 в прямом эфире покажут телеканалы Суспільне Спорт, региональные каналы Суспільного и канал Перший.

Украину на Играх в Париже будут представлять 140 спортсменов в 25 видах спорта.

На ISPORT доступны расписание и результаты украинских спортсменов на Олимпиаде-2024.

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