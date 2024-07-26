iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Церемония открытия Олимпиады-2024: онлайн-трансляция 26.07.2024

В Париже возле Эйфелевой башни зажгут огонь XXXIII летних Игр.
Сегодня, 12:25
Церемония открытия Олимпиады-2024: онлайн-трансляция / Getty Images
Церемония открытия Олимпиады-2024: онлайн-трансляция / Getty Images

В пятницу, 26 июля, в Париже состоится официальная церемония открытия летних Олимпийских игр-2024.

Организаторы торжественного мероприятия решили сделать его уникальным - впервые оно пройдет за пределами главной олимпийской арены.

Вместо традиционной процессии на стадионе спортсмены станут участниками парада лодок на реке Сена, для чего будет задействовано около ста плавсредств. Национальные сборные проплывут шесть километров вдоль исторических достопримечательностей столицы Франции. Завершиться маршрут атлетов должен на площади Трокадеро рядом с Эйфелевой башней, где будет зажжен олимпийский огонь, а Игры будут официально объявлены открытыми.

Читай также: Звездная дюжина: украинские спортсмены с мировым именем, которые поехали на Олимпиаду в Париже

Знаменосцами сборной Украины во время торжественной церемонии будут призеры предыдущих Олимпийских игр в Токио теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

Начало церемонии открытия Олимпийских игр-2024 запланировано на 20:30 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2024

Трансляция мероприятия будет доступна в этой новости 26 июля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 20:30 по Киеву.

В Украине церемонию открытия Олимпиады-2024 в прямом эфире покажут телеканалы Суспільне Спорт, региональные каналы Суспільного и канал Перший.

Украину на Играх в Париже будут представлять 140 спортсменов в 25 видах спорта.

На ISPORT доступны расписание и результаты украинских спортсменов на Олимпиаде-2024. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: онлайн церемония открытия онлайн-трансляция Олимпиада-2024 видео онлайн-трансляция

Статьи по теме

Франция - Украина: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2024 U-19 Франция - Украина: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2024 U-19
Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады-2024 Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады-2024
"Я достаточно удивлен": Катмен Ломаченко оценил отказ от боя с Дэвисом "Я достаточно удивлен": Катмен Ломаченко оценил отказ от боя с Дэвисом
Необычная замена: новичок МЮ будет жить в особняке игрока, которого клуб продал Необычная замена: новичок МЮ будет жить в особняке игрока, которого клуб продал
Помочь журналистам

Видео

Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций
Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Бокс14:58
"Я достаточно удивлен": Катмен Ломаченко оценил отказ от боя с Дэвисом
Европа14:55
Необычная замена: новичок МЮ будет жить в особняке игрока, которого клуб продал
Бокс14:28
Усик сохранил первое место в рейтинге P4P от The Ring, в котором произошло одно изменение
Украина13:55
Кубок Украины: определились пары первого предварительного этапа
Украина13:42
Левый Берег – Металлист-1925: онлайн-трансляция полуфинального матча за выход в УПЛ
Европа12:56
Шевченко оцінив виступ України U-19 на Євро-2024
Бокс12:54
Катмен Ломаченко признался, почему тот передумал завершать карьеру после поражения от Хэйни
Олимпийские игры12:25
Сегодня состоится церемония открытия Олимпиады-2024: онлайн-трансляция
Украина12:05
Эпицентр - Минай: онлайн-трансляция полуфинального матча за выход в УПЛ
Теннис11:50
Костюк стартует на ОИ-2024 матчем проти Путинцевой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK