Верняев - о 5 месте Украины во многоборье на Олимпиаде-2024: "Хочется плакать"

Сборная Украины по гимнастике заняла пятое место на Олимпийских играх в Париже в многоборье. Олег Верняев поделился своими мыслями о результате финала:

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"Начало было сложное. Начинать с коня всегда трудно, потому что еще много сил, нужно и сдерживать себя, и показать [хорошее выступление], найти грань между этим. Не хочу ничего о судействе говорить, всегда никого не ждет, все болеют за своих.

Горжусь всей командой, всем, что мы сделали. Хочется плакать, правда, потому что очень устал. Но сложность решает. Мы пришли на перекладину, на свободные упражнения в конце, и [у соперников] сложность была выше. Надо поднимать [сложность] программ и еще больше надеяться на медали. А так, надеяться на то, что кто-то где-то упадет – это сложно.

Я еще после квалификации так и говорил: американцы более опасны в финале, потому что они очень наклонили в квалификации, плохо выступили. И я понимал, если они в финале сделают свое, то они самые большие конкуренты за третье место.

Реально ли бороться за медали в финале командного многоборья? Конечно реально. Со всеми можно. Не хочу жаловаться на что-нибудь или что-то говорить. Со всеми можно сражаться, но нужно поднимать сложность. Когда кто делает 6.5 балла сложности и выше, а кто меньше, то трудно конкурировать. К сожалению, нам не хватило этого", - цитирует Верняева Суспильне Спорт.

Стоит отметить, что у Олега Верняева еще есть шансы еще побороться за олимпийскую медаль в Париже. Олег выступит в индивидуальном исходе.

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