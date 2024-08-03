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Чжэн Циньвэнь разгромила обидчицу Костюк в финале за золото Олимпийских игр

Донне Векич пришлось довольствоваться серебром.
Сегодня, 19:45
Чжэн Циньвэнь / Getty Images
Чжэн Циньвэнь / Getty Images

В субботу, 3 августа, состоялся финал женского теннисного турнира на Олимпиаде в Париже, где встречались Чжэн Циньвэнь и Донна Векич.

Отметим, что китаняка в полуфинале сенсационно обыграла первую ракетку мира Игу Швентек, а представительница Хорватии в 1/4 финала остановила Марту Костюк.

Первый сет легко достался седьмой ракетке мира, которая уверенно действовала с первых минут поединка.

А во втором сете Векич сумела навязать борьбу, при равном счете китянка сделала четыре брейкпоинта и после этого довела матч до победы.

Олимпийский турнир по теннису-2024. Финал (женщины)

Чжэн Циньвэнь (Китай) - Донна Векич (Хорватия) - 6:2, 6:3

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