"Летучему" подразделению ПВО на востоке нужен автомобиль

Подразделению ПВО, которое работает на восточном фронте, необходим автомобиль: имеющиеся в распоряжении мототехника и грузовик не позволяют в полной мере выполнять боевые задачи.

В задачи этого подразделения, уже вооруженного новейшим антидроновым оружием в том числе благодаря читателям Корреспондет.net, входит скрытое выдвижение к линии фронта и прикрытие боевых частей от угроз с воздуха от авиации и дронов противника.

"Одним из факторов успешности борьбы с летающей нечистью для нас является маневренность. В настоящий момент подразделение использует мототехнику и квадроцикл. Также в распоряжении ПВО бригады есть ЗИЛ-131, но он не годится для непосредственной работы на передке. Сейчас погода и недостаточная грузоподъемность мототехники сковывают возможности наших воинов: не всегда удается достигнуть нужного места в нужное время с нужным набором "инструментов" для обеспечения безопасности на требуемом участке", - рассказал Денис, боец подразделения ПВО, который сейчас проходит реабилитацию после ранения.

Для упрощения задачи "быть в нужном месте" подразделению необходим полноприводный внедорожник. Ориентировочная стоимость такой машины в нормальном состоянии - от 250 000 грн. Еще некоторая сумма пойдет на подготовку авто к службе (подвеска, колеса и прочее.

Мы призываем всех помочь собрать необходимую сумму и вручить нашим защитникам такое необходимое авто.

Заботу о юридических и финансовом аспектах, приобретении авто, подготовке к службе и официальной передаче подразделению на фронт взял на себя фонд DREAM UKRAINE.

Благотворительный взнос можно внести на странице фонда или перейти по ссылке.

PayPal: art@blond.com.ua.

Также благотворительный взнос можно внести по реквизитам:

Наименование получателя: ГО ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ

Код получателя: 40537784 Название банка: АО КБ "ПриватБанк"

Счет получателя в формате IBAN:

UA923052990000026009026230922

Назначение платежа: Благотворительный взнос на внедорожник.