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Российских борцов, поддерживающих войну против Украины, допустили к чемпионату мира

Международная федерация борьбы грубо нарушила рекомендации МОК.
Сегодня, 18:55
Борцы, поддерживающие войну против Украины, выступят на ЧМ / Getty Images
Борцы, поддерживающие войну против Украины, выступят на ЧМ / Getty Images

Международная федерация борьбы (UWW) допустила к участию в чемпионате мира-2023 представителей страны-агрессора, которые поддерживают войну против Украины.

На соревнованиях, которые пройдут с 16 по 24 сентября в столице Сербии Белграде, смогут выступить Абдулрашид Садулаев, Заур Угуев и Заурбек Сидаков.

Ранее эти борцы были участниками провоенного митинга в Лужниках "zа мир без нацизма". Также Садулаев в прошлом году был почетным гостем на открытии турнира по вольной борьбе, посвященного памяти российских оккупантов, ликвидированных на так называемой "СВО в Украине".

Несмотря на то что они будут участвовать в чемпионате мира в нейтральном статусе без флага и страны, своим решением UWW грубо нарушила рекомендации Международного олимпийского комитета. В постановлении МОК указано, что участие в провоенных митингах является основанием для недопуска россиян к соревнованиям.

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На эту ситуацию уже отреагировал олимпийский чемпион Жан Беленюк, который в составе сборной Украины также будет выступать на ЧМ-2023 в Белграде.

"Как видим, рекомендации МОК, в которых прямо отмечается, что участие в провоенных митингах является основанием для недопуска россиян к соревнованиям, "работают" по полной", - написал Беленюк в Telegram.

Ранее сообщалось, что МОК избавился от россиян в своем составе, но не от всех.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борьба война с россией МОК Жан Беленюк

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