Сбежавший украинский рыбак поблагодарил россиян за поддержку

Член сборной Украины по уличной рыбалке Артур Билан, сбежавший из стана национальной команды, решил дать интервью российским журналистам.

Беженец поблагодарил "единомышленников" из оркостана за поддержу ввиду критики после своего позорного поступка.

Напомним, после случившегося Билан в личной беседе с капитаном сборной Украины по уличной рыбалке объяснил мотивы своего уезда, а также попросил прощения.

Ранее сообщалось, что Шахтер разорвал контракт с игроком, который сбежал на болота.

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