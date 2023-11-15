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Сбежавший украинский рыбак поблагодарил россиян за поддержку

Билан заручился моральной помощью от страны-агрессора.
Сегодня, 20:53
Артур Билан / Instagram
Артур Билан / Instagram

Член сборной Украины по уличной рыбалке Артур Билан, сбежавший из стана национальной команды, решил дать интервью российским журналистам.

Беженец поблагодарил "единомышленников" из оркостана за поддержу ввиду критики после своего позорного поступка.

Напомним, после случившегося Билан в личной беседе с капитаном сборной Украины по уличной рыбалке объяснил мотивы своего уезда, а также попросил прощения.

Ранее сообщалось, что Шахтер разорвал контракт с игроком, который сбежал на болота.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рыбалка

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