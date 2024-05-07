Повреждения пальцев и связок: Дебют экс-игрока АПЛ на бильярдном турнире сорвался из-за бокса

Впервые выступить в новом амплуа футболисту помешало увлечение еще один видом спорта.

Знаменитый экс-нападающий Уотфорда Трой Дини, который после завершения карьеры игрока решил серьезно заняться бильярдом, не смог дебютировать в новом виде спорта.

Бывший футболист, получивший wild card на Открытом чемпионате Великобритании-2024 по пулу, в последний момент отказался от участия в престижном турнире из-за травм.

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Выступить на турнире разносторонней личности помешало увлечение еще одним видом спорта. Экс-футболист и будущий игрок в бильярд вывихнул два сустава пальцев и получил повреждение связок руки во время тренировки по боксу, сообщает Sky Sports.

"Я действительно расстроен тем, что мне пришлось отказаться от участия в Открытом чемпионате Великобритании по пулу.

Поездка в отделение неотложной помощи сегодня утром показала, что у меня вывихнуты два сустава пальцев и повреждена связка руки после тренировки по боксу перед соревнованиями.

Я искренне расстроен, потому что с нетерпением ждал возможности приехать на турнир", - сказал Дини.

Трой Дини должен был дебютировать на бильярдном турнире во вторник, 7 мая, встретившись в первом раунде с 31-м номером мирового рейтинга нидерландцем Марком Байстербошем.

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