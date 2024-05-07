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"Люблю расширять границы": Известный экс-игрок АПЛ подался в другой вид спорта

Легенда Уотфорда дебютирует на престижном бильярдном турнире в Великобритании.
Сегодня, 14:50
Трой Дини / Getty Images
Трой Дини / Getty Images

Бывший футболист, легенда Уотфорда Трой Дини решил попробовать свои силы в кардинально другом виде спорта.

Английский экс-нападающий, отбывший в 2012 году трехмесячное тюремное заключение за драку, завершал профессиональную карьеру в скромном Форест Грин Роверс в качестве играющего тренера. А 20 декабря 2023 года был назначен полноценным наставником этого коллектива из английской Лиги 2, но продержался на посту меньше месяца и уже 18 января был уволен после безвыигрышной серии.

После неудачной попытки начать тренерскую карьеру 35-летний экс-футболист решил податься в бильярд.

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Как сообщает The Sun, Дини уже пригласили принять участие в престижном турнире - Открытом чемпионате Великобритании-2024 по пулу.

Издание пишет, что бывший футболист может стать настоящей "темной лошадкой" после того, как получил wild card на участие в соревнованиях. Тем не менее сам игрок признался, что не ожидает мгновенного успеха, а своей главной целью считает поднять престиж этого вида спорта.

Источник: Getty Images

"Это что-то другое, не так ли? Что-то совершенно новое, я просто люблю немного расширять границы и посмотреть, как пойдет.

Я всегда с большим уважением относился к любому спортсмену в любом виде. Чтобы делать то, что они делают, нужны часы и годы практики и самоотверженности, так почему бы не попробовать свои силы, когда представится такая возможность?

Моя цель состоит в том, чтобы поехать туда и, честно говоря, не поставить себя в неловкое положение. Вы не можете просто вложить в это несколько месяцев настоящих тренировок и много лет случайной игры, иногда еще и с пивом в руке, и рассчитывать на победу над этими парнями.

Моя конечная цель - продвигать спорт вперед настолько, насколько это возможно", - сказал Дини.

Открытый чемпионат Великобритании-2024 по пулу пройдет с 7 по 12 мая в английском Телфорде. Дини дебютирует на турнире уже сегодня, встретившись в первом раунде с нидерландцем Марком Байстербошем.

Отметим, на ISPORT доступны результаты матчей чемпионата мира по снукеру-2024.

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