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Пьяный, в форме, но с медалью: игрок английского клуба хорошо отметил повышение в классе

Молодому футболисту будет, что вспомнить и над чем посмеяться.
Вчера, 22:34
Лиам Томпсон / Getty Images
Лиам Томпсон / Getty Images

В последний день сезона Первой лиги Англии Дерби Каунти обыграл на своем стадионе Карлайл со счетом 2:0, чем гарантировал себе второе место.

Команда Пола Уорна обеспечила возвращение в Чемпионшип, откуда она вылетела два года назад, заработав наибольшее количество очков за один сезон в истории клуба (92).

Главным героем социальных сетей последних нескольких дней стал воспитанник "баранов" Лиам Томпсон, который был одним из игроков, с которым команда вылетала в третий по силе английский дивизион.

В Сети опубликовали видео, в котором можно заметить 22-летнего хавбека в "веселом" состоянии, тренировочной форме и с медалью на шее.

Фанаты встретили его на улице города в таком виде. Он же отметил возвращение Дерби фразой, ставшей известным мемом "It tastes like promotion" (На вкус как повышение).

Стоит отметить, что этой же фразой выход Ипсвича в АПЛ отметил известный британский певец Эд Ширан, который очень обрадовался успеху своей любимой команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионшип дерби каунти

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