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Назван состав женской сборной Украины по футзалу на отбор к ЧМ-2025

В лагерь команды вызвано 18 игроков.
Сегодня, 10:35
Женская сборная Украины по футзалу / УАФ
Женская сборная Украины по футзалу / УАФ

Уже в скором времени стартует отбор в женский ЧМ-2025 по футзалу. Национальная сборная Украины попала в группу 3, где будут противостоять командам Чехии (хозяин мини-турнира), Северной Ирландии и Франции.

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Состав женской сборной Украины по футзалу

Вратари – Виктория Кислова, Наталья Митрофанская, Анастасия Терех.

Универсалы – Анна Шульга, Полина Дрозд, Юлия Титова, Анна Каверзина, Ксения Бурлаченко, Ксения Гриценко, Юлия Форсюк, Снежана Воловенко, Александра Скибина, Анастасия Клипаченко, Ирина Дубицкая, Анастасия Калягина, Дарья Ковшик, Юлия Костяфи, Юлия Форсюк.

Стоит отметить, что хозяином первого чемпионата мира по футзалу среди женщин будут Филиппины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футзал

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