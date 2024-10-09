"Очень достойный результат": Наставник сборной Украины по футзалу высказался о завоевании бронзы чемпионата мира

Наставник сборной Украины Александр Косенко высказался об успехе «желто-голубых» на Чемпионате мира.

Специалист назвал бронзовые медали, которые удалось завоевать его подопечным хорошим результатом.

"Мы очень довольны. Бронзовые медали мирового первенства - это очень достойный результат. Мы мечтали о таком, но добыть их было непросто. Перед турниром мы не ставили таких уж конкретных задач. Просто просили игроков выкладываться от матча к матчу и идти вперед. Спасибо всем ребятам, всем болельщикам, которые нас поддерживали. Это было супер!

Отпраздновать удалось лишь немного в Ташкенте, потому что не было много времени Перелет и переезд домой были очень тяжелыми."

Косенко также высказался о том, что Ростислав Семенченко вошел в топ-3 лучших игроков турнира, а Даниил Абакшин одним из лучших бомбардиров и ассистентов Мундиаля.

"Я бы каждому из наших игроков дал какой-то индивидуальный приз, потому что все ребята проявили себя с лучшей стороны. В том числе и Семенченко, и Абакшин. Они заслужили свои награды на сто процентов", - резюмировал наставник национальной команды.

Напомним, в матче за бронзу Украина разгромила Францию.

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