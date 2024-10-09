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Капитану сборной Украины по футзалу сделали операцию после травмы в полуфинале чемпионата мира

Петр Шотурма перенес хирургическое вмешательство
Вчера, 21:54

Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма успешно перенес хирургическое вмешательство после травмы колена на чемпионате мира.

Как сообщает пресс-служба АФУ, Шотурме сделали первую часть операции на связках коленного сустава. Петра прооперировали в Мюнхене.

Футзалист получил тяжелое повреждение в матче против Бразилии. Один из соперников неудачно упал на колено украинца, после чего спортсмен не сумел продолжить матч и вообще встать и его вынесли на носилках.

На Мундиале Шотурма провел 6 матчей, став важной частью исторического завоевания бронзы.

Напомним, ранее наставник «желто-голубых» Александр Косенко прокомментировал завоевание наград чемпионата мира .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина футзал Петр Шотурма

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