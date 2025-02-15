Сын Трампа профинансировал проведение "допинговых Игр"

Enhanced Games могут пройти в 2026 году.

Сын президента США Дональд Трамп-младший профинансировал Enhanced Games.

В пресс-релизе мероприятия одним из споносоров указана компания 1789 Capital, принадлежащая Трампу-младшему.

Enhanced Games - идея австралийского бизнесмена и врача Аарона Д'Суза, который уже несколько лет пытается создать аналог Олимпийских игр, но с разрешенным использованием допинга.

МОК и ВАДА много раз уже критиковали Д'Сузу и его идеи. Кандидат в президенты МОК Себастьян Коу называл всех, кто соглсасится участвовать клоунами и дебилами.

В СМИ Enhanced Games уже давно окрестили допинговыми Играми. При этом отмечается, что около полутора тысяч спортсменов из разных стран проявили к ним интерес. Однако звезд мирового спорта среди них нет.

Теперь, когда соревнование спонсируется сыном президента США, его проведение в Штатах в 2026 году уже не выглядит невозможным. Однако все еще есть ряд проблем.

Пусть на Enhanced Games можно будет использовать множество веществ, запрещенных ВАДА, некоторые из них также подпадают под запреты законодательства США. Согласно последней версии, список веществ будет одобрен отделом по борьбе с наротиками США.

Ранее также сообщалось, что первые Олимпийские киберспортивные игры были снова перенесены.

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