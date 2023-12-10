Романчук стал призером ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде
Украинец Михаил Романчук стал двукратным призером чемпионата Европы-2023 по плаванию на короткой воде, который проходил в румынском городе Отопени.
В заключительный соревновательный день континентального первенства украинский пловец завоевал бронзовую медаль на дистанции 800 метров вольным стилем, продемонстрировав результат 7:31.20.
Выиграл заплыв Дэниел Уиффен из Ирландии с мировым рекордом - 7:20.46.
Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде
Вольный стиль, 800 м
- Дэниел Уиффен (Ирландия) 7:20.46 WR
- Давид Обри (Франция) 7:30.32
- Михаил Романчук (Украина) 7:31.20
Напомним, ранее Романчук также стал бронзовым призером на дистанции 1500 метров вольным стилем.
На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех выступлений украинцев на чемпионате Европы-2023 по плаванию на короткой воде.
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