Романчук стал призером ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде

Украинец Михаил Романчук стал двукратным призером чемпионата Европы-2023 по плаванию на короткой воде, который проходил в румынском городе Отопени.

В заключительный соревновательный день континентального первенства украинский пловец завоевал бронзовую медаль на дистанции 800 метров вольным стилем, продемонстрировав результат 7:31.20.

Выиграл заплыв Дэниел Уиффен из Ирландии с мировым рекордом - 7:20.46.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде

Вольный стиль, 800 м

Дэниел Уиффен (Ирландия) 7:20.46 WR Давид Обри (Франция) 7:30.32 Михаил Романчук (Украина) 7:31.20

Напомним, ранее Романчук также стал бронзовым призером на дистанции 1500 метров вольным стилем.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех выступлений украинцев на чемпионате Европы-2023 по плаванию на короткой воде.

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