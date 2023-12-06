ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде: расписание и результаты
Во вторник, 5 декабря, в румынской Отопени стартовал чемпионат Европы 2023 года по плаванию на короткой воде. Соревнования будут проходит до 10 декабря - за эти дни спортсмены разыграют между собой 42 комплекта медалей.
От Украины на чемпионат Европы-2023 поехали шесть спортсменов:
- Михаил Романчук;
- Александр Желтяков;
- Денис Кесиль;
- Владислав Бухов;
- Максим Овчинников;
- Вадим Науменко.
ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде
Вторник, 5 декабря
Плавание на спине 50 м, квалификация:
- Желтяков: 24,15 с, 20-е место - не квалифицировался в полуфинал
Баттерфляй 100 м, квалификация:
- Науменко: 53,13 с, 25-е место - не квалифицировался в полуфинал;
- Кесиль: 52,67 с, 22-е место - не квалифицировался в полуфинал
Среда, 6 декабря
Вольный стиль 1500 м, квалификация:
- Романчук: 14:39,24 с, 6-е место - квалифицировался в финал
Вольный стиль 50 м, квалификация:
- Бухов: 21,24 с, 6-е место - квалифицировался в полуфинал
Брасс 100 м, квалификация:
- Овчинников: 58,44 с, 14-е место - квалифицировался в полуфинал
Комплексное плавание 200 м, квалификация:
- Украина (Желтяков, Овчинников, Кесиль, Бухов): 1:35,11 с, 6-е место - квалифицировались в финал
Вольный стиль 50 м, полуфинал
- Бухов: 21,16 с, 3-е место - квалифицировался в финал
Брасс 100 м, полуфинал
- Овчинников: 58,18 с, 11-е место - не квалифицировался в финал
Эстафета, комплексное плавание 4х50 м, финал
- Украина (Желтяков, Овчинников, Кесиль, Бухов) - 7-е место
Четверг, 7 декабря
09:42 - Комплексное плавание 200 м, квалификация
- Науменко:
10:06 - Плавание на спине 100 м, квалификация
- Желтяков:
10:25 - Баттерфляй 200 м, квалификация:
- Кесиль:
18:07 – Вольный стиль 50 м. Финал
- Бухов:
18:12 – Баттерфляй 200 м. Финал
18:19 – Комплексное плавание 200 м. Полуфинал
18:36 – Плавание на спине 100 м. Полуфинал
19:04 – Вольный стиль 1500 м. Финал
- Романчук:
19:34 – Баттерфляй 200 м. Полуфинал
20:01 – Брасс 100 м. Финал
Пятница, 8 декабря
10:03 - Брасс 200 м, квалификация:
- Овчинников:
10:26 - Баттерфляй, 50 м, квалификация:
- Бухов:
18:00 – Комплексное плавание 200 м. Финал
18:13 – Плавание на спине 100 м. Финал
18:28 – Вольный стиль 200 м. Полуфинал
19:09 – Баттерфляй 200 м. Финал
19:21 – Брасс 200 м. Полуфинал
19:41 – Баттерфляй 50 м. Полуфинал
Суббота, 9 декабря
09:32 - Брасс 50 м, квалификация:
- Овчинников:
10:03 - На спине 200 м, квалификация:
- Желтяков:
10:19 - Вольный стиль 100 м, квалификация:
- Бухов:
10:36 - Комплексное плавание, 100 м, квалификация:
- Науменко:
11:16 - Вольный стиль 800 м, квалификация:
- Романчук:
18:06 – Вольный стиль 200 м. Финал
18:19 – Брасс 200 м. Финал
18:53 – Баттерфляй 50 м. Финал
18:58 – Комплексное плавание 100 м. Полуфинал
19:14 – Брасс 50 м. Полуфинал
19:31 – Вольный стиль 100 м. Полуфинал
19:57 – Плавание на спине 200 м. Полуфинал
Воскресенье, 10 декабря
18:00 – Комплексное плавание 100 м. Финал
18:06 – Брасс 50 м. Финал
18:18 – Плавание на спине 200 м. Финал
18:44 – Комплексное плавание 400 м. Финал
19:08 – Вольный стиль 100 м. Финал
19:34 – Вольный стиль 800 м. Финал
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