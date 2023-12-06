ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде: расписание и результаты

ISPORT.ua представляет вашему вниманию расписание и результаты украинских спортсменов на Евро-2023.

ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде / Getty Images

Во вторник, 5 декабря, в румынской Отопени стартовал чемпионат Европы 2023 года по плаванию на короткой воде. Соревнования будут проходит до 10 декабря - за эти дни спортсмены разыграют между собой 42 комплекта медалей.

От Украины на чемпионат Европы-2023 поехали шесть спортсменов:

Михаил Романчук;

Александр Желтяков;

Денис Кесиль;

Владислав Бухов;

Максим Овчинников;

Вадим Науменко.

ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде

Вторник, 5 декабря

Плавание на спине 50 м, квалификация:

Желтяков: 24,15 с, 20-е место - не квалифицировался в полуфинал

Баттерфляй 100 м, квалификация:

Науменко: 53,13 с, 25-е место - не квалифицировался в полуфинал ;

53,13 с, 25-е место - ; Кесиль: 52,67 с, 22-е место - не квалифицировался в полуфинал

Среда, 6 декабря

Вольный стиль 1500 м, квалификация:

Романчук: 14:39,24 с, 6-е место - квалифицировался в финал

Вольный стиль 50 м, квалификация:

Бухов: 21,24 с, 6-е место - квалифицировался в полуфинал

Брасс 100 м, квалификация:

Овчинников: 58,44 с, 14-е место - квалифицировался в полуфинал

Комплексное плавание 200 м, квалификация:

Украина (Желтяков, Овчинников, Кесиль, Бухов): 1:35,11 с, 6-е место - квалифицировались в финал

Вольный стиль 50 м, полуфинал

Бухов: 21,16 с, 3-е место - квалифицировался в финал

Брасс 100 м, полуфинал

Овчинников: 58,18 с, 11-е место - не квалифицировался в финал

Эстафета, комплексное плавание 4х50 м, финал

Украина (Желтяков, Овчинников, Кесиль, Бухов) - 7-е место

Четверг, 7 декабря

09:42 - Комплексное плавание 200 м, квалификация

Науменко:

10:06 - Плавание на спине 100 м, квалификация

Желтяков:

10:25 - Баттерфляй 200 м, квалификация:

Кесиль:

18:07 – Вольный стиль 50 м. Финал

Бухов:

18:12 – Баттерфляй 200 м. Финал

18:19 – Комплексное плавание 200 м. Полуфинал

18:36 – Плавание на спине 100 м. Полуфинал

19:04 – Вольный стиль 1500 м. Финал

Романчук:

19:34 – Баттерфляй 200 м. Полуфинал

20:01 – Брасс 100 м. Финал

Пятница, 8 декабря

10:03 - Брасс 200 м, квалификация:

Овчинников:

10:26 - Баттерфляй, 50 м, квалификация:

Бухов:

18:00 – Комплексное плавание 200 м. Финал

18:13 – Плавание на спине 100 м. Финал

18:28 – Вольный стиль 200 м. Полуфинал

19:09 – Баттерфляй 200 м. Финал

19:21 – Брасс 200 м. Полуфинал

19:41 – Баттерфляй 50 м. Полуфинал

Суббота, 9 декабря

09:32 - Брасс 50 м, квалификация:

Овчинников:

10:03 - На спине 200 м, квалификация:

Желтяков:

10:19 - Вольный стиль 100 м, квалификация:

Бухов:

10:36 - Комплексное плавание, 100 м, квалификация:

Науменко:

11:16 - Вольный стиль 800 м, квалификация:

Романчук:

18:06 – Вольный стиль 200 м. Финал

18:19 – Брасс 200 м. Финал

18:53 – Баттерфляй 50 м. Финал

18:58 – Комплексное плавание 100 м. Полуфинал

19:14 – Брасс 50 м. Полуфинал

19:31 – Вольный стиль 100 м. Полуфинал

19:57 – Плавание на спине 200 м. Полуфинал

Воскресенье, 10 декабря

18:00 – Комплексное плавание 100 м. Финал

18:06 – Брасс 50 м. Финал

18:18 – Плавание на спине 200 м. Финал

18:44 – Комплексное плавание 400 м. Финал

19:08 – Вольный стиль 100 м. Финал

19:34 – Вольный стиль 800 м. Финал

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