Романчук завоевал для Украины первую медаль на ЧЕ-2023 по плаванию на короткой воде

Украинский спортсмен пришел к финишу третьим в заплыве на дистанцию 1500 м.

В четверг, 7 декабря, в румынской Отопени в рамках чемпионата Европы 2023 года по плаванию на короткой воде состоялись финалы.

Одним из таких стал заплыв вольным стилем на 1500 метров, в котором за медали боролся Михаил Романчук.

С результатом 14:22,18 с 27-летний украинец приплыл к финишу на третьем месте, что принесло Украине бронзовую медаль - первую на турнире.

Романчук проиграл всего 0,4 с французу Давиду Обри, который финишировал вторым. Но в этот день не было равных Дэниелу Уиффену - ирландец опередил Обри на более чем 12 с, что позволило ему стать триумфатором финала.

Источник: скриншот

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех выступлений украинцев на чемпионате Европы-2023 по плаванию на короткой воде.

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