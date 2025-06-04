Украинский коллектив пробился во вторую стадию дебютного для себя "мажора"

Украинский коллектив B8 уверенно прошел во вторую стадию BLAST.tv Austin Major 2025.

Молодая организация впервые сумела пробиться в основную часть "мажора" и сразу же громко о себе заявила.

В первом раунде B8 не без проблем одолели Imperial, затем обыграли OG и в важнейшем для себя третьем матче оформили уверенный камбек против Wildcard.

Также параллельно с украинцами во вторую стадию без единого поражения прошли и HEROIC.

А со всеми результатами BLAST.tv Austin Major 2025 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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