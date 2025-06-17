NaVi анонсировали возвращение в крупнейшую киберспортивную дисциплину мира

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere анонсировала большое возвращение.

"Рожденные побеждать" подписали долгосрочное партнерство с музыкальным сервисом Napster, принадлежащим компании Rogue, в сфере VALORANT и League of Legends.

NaVi решили вернуться в LoL спустя восемь лет. Команда получила слот Rogue в League of Legends EMEA Championship (LEC).

В августе украинская организация начнет выступления в главном европейском турнире, попытаясь сразу завоевать себе путевки на MSI и Worlds.

"В 2018 году, когда LEC только создавалась, слот для участия в лиге был для NaVi чем-то желанным, но недостижимым.

Впрочем, мы всегда чувствовали, что League of Legends — это недостающий элемент пазла для нашего клуба, а мечта однажды присоединиться к LEC оставалась с нами все это время.

Я невероятно рад, что мы наконец получили свой шанс и воспользовались возможностью стать частью одной из лучших лиг мира. Могу заверить всех — мы пришли сюда, чтобы конкурировать, и сделаем все необходимое, чтобы стать серьезным претендентом", - заявил CEO NaVi Евгений Золотарев.

Напомним, ранее NaVi Junior пробились на The International-2025.

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