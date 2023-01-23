NaVi в тяжелой игре уступили G2 на BLAST Premier Spring Groups 2023

В понедельник, 23 января, состоялся матч финал верхней сетки группы С на BLAST Premier Spring Groups 2023 по CS:GO, в котором приняла участие украинская киберспортивная организация Natus Vincere.

"Рожденным побеждать" противостоял европейский коллектив G2 Esports. Встреча завершилась победой G2 Esports - 2:0.

На первой карте которым был "Nuke", украинский коллектив не смог показать всех своих способностей, проиграв - 10:16.

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Вторая карта, "Inferno", была пиком европейцев. Коллективы показали яркую игру, но победу добыли игроки из G2 Esports - 22:18. Примечательно, что в атаке украинская команда долго не могла выиграть хотя бы раунд, однако потом совершила камбэк с 7:14 до 15:15. На овертаймах сильнее оказался европейский коллектив.

Стоит отметить, что G2 Esports вышли в гранд-финал группы. NaVi предстоит сыграть с победителем противостояния NiP - BIG. На ISPORT доступно расписание и результаты BLAST Premier Spring Groups 2023.