NaVi заняли второе место в группе и в плей-офф стартуют с четвертьфинала, тогда как G2 вышли в полуфинал IEM Katowice

"Рожденные побеждать" проведут на турнире на один матч больше.

В рамках последнего матча групового этапа IEM Katowice NaVi встретились с G2.

Матч для украинского коллектива начался не лучшим образом. На карте Inferno счет был 8:16 в пользу соперника.

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Во втором раунде на карте Nuke игра "рожденных" побеждать не улучшилась. Cчет этой партии - 7:16.

Таким образом, NaVi заняли второе место в группе и начнут плей-офф с четвертьфинала, а их соперники с полуфинала.