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G2 разбили Heroic в финале IEM Katowice

Испанская организация выиграла турнир, проиграв лишь одну карту.
Вчера, 22:07
Heroic
Heroic

В финале IEM Katowice, который проходил в формате "победить на трех картах", встретились G2 и Heroic.

Интернациональный коллектив во главе с NiKo был фаворитом на бумаге и подтвердил это звание и на деле.

На первой карте - Nuke - "самураи" не лучшим образом начали за сторону атаки, но после смены совершили камбэк и одержали победу.

Подобное было и на Mirage, но здесь G2 проигрывали за защиту 1:9, но все же снова вернулись и выиграли 16:13.

Читай также: IEM Katowice 2023: G2 победили на турнире в доминирующем стиле

Inferno началось уже традиционно, Heroic снова были лучшими в начале (вели 6:1), а затем позволили сопернику отыграться.

И все же в довольно равной борьбе Heroic снова смогли сделать рывок и прервать серию G2 из 22 выигранных карт подряд.

Поединок перешел на четвертую карту - Ancient. Здесь команда HooXi наконец-то начала лучше и выиграла первую половину за защиту, а затем дожали за атаку и выиграли IEM Katowice 2023.

G2 - Heroic 3:1 (16:12, 16:13, 10:16, 16:7)

Стоит отметить, что для австралийского игрока "самураев" jks этот титул в Польше второй подряд, в прошлом году он выиграл его с FaZe.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: CS GO Heroic iem katowice G2

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