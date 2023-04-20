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Неймар и S1mple разорвали соперников в CS:GO

Украинец и бразилец показали отменную игру.
Сегодня, 12:11
Неймар и S1mple / Instagram
Неймар и S1mple / Instagram

Звезда ПСЖ и Неймар и украинский киберспортсмен Александр S1mple Костылев сыграли совместный матч в CS:GO.

Напомним, что Александр вместе с NaVi сейчас находтся в Бразилии, где пробились в полуфинал IEM Rio 2023.

Бразильский футболист поделился сторис со своего матча вместе с S1mple. Парни обыграли соперников на Mirage со счетом 16:6.

Александр отметился 26-ю фрагами и стал лучшим игроком матча, а Неймар занял третью строчку с 22-мя.

Напомним, что с расписанием всех матчей NaVi вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Александр s1mple Костылев

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