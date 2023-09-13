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NaVi стартовали с победы на ESL Pro League 18

Украинская команда была сильнее в противостоянии с 5yclone.
Сегодня, 20:24
NaVi выиграли стартовый матч / HLTV
NaVi выиграли стартовый матч / HLTV

В среду, 13 сентября, NaVi начали выступление на ESL Pro League Season 18 по CS:GO.

В стартовом матче турнира украинская киберспортивная команда одолела со счетом 2:0 5yclone. На Inferno "рожденные побеждать" были сильнее со счетом 16:11, а на Mirage - 16:12.

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В следующем матче в четверг, 14 сентября, Natus Vincere поборются за выход в плей-офф с Apeks, которые в параллельном поединке обыграли 2:0 M80.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты ESL Pro League Season 18.

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