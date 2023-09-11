Monte с легкостью обыграли бразильцев и вышли в плей-офф ESL Pro League Season 18
В ночь на понедельник, 11 сентября, состоялся матч за выход в плей-офф турнира по CS:GO на ESL Pro League Season 18.
В очной встрече сошлись украинская команда Monte и бразильский коллектив MIBR.
На обоих пиках украинцы отлично себя показали, не дав ни шанса своим оппонентам. На карте соперника (Vertigo) Monte проиграли всего шесть раундов, после чего перешли к доминированию на своем пике, которым был Anubis.
Там украинский коллектив позволил бразильцам взять всего три раунда, что позволило ему добыть достаточно легкую победу с общим счетом 2:0.
Monte - MIBR 2:0 (16:6, 16:3)
Таким образом MIBR завершают свои выступления на турнире, а Monte продолжат свою борьбу на ESL Pro League Season 18 в плей-офф.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей ESL Pro League Season 18.
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