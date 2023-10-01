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NaVi позорно проиграли финал последнего турнира по CS:GO

Украинский коллектив был разгромлен командой MOUZ.
Сегодня, 20:57
S1mple / HLTV
S1mple / HLTV

В воскресенье, 1 октября, в рамках гранд-финала турнира по CS:GO ESL Pro League Season 18 NaVi встречались с Mouz.

Стартовала игра с карты Inferno. На ней европейский коллектив довольно уверенно обыграл "рожденных побеждать" со счетом 16:10.

Далее был уже пик Natus Vincere. Они решили испытать соперника на Overpass, однако сама команда данный челлендж не выдержала, проиграв вторую карту кряду 9:16.

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Как оказалось позднее, решилась судьба встречи на Mirage. На данной карте оба коллектива боролись до последнего, однако украинская команда не смогла повторить вчерашнего перфоманса против Monte, уступив со счетом 15:19.

Таким образом, Mouz стали победителями последнего турнира по CS:GO, завоевав помимо кубка еще и 200 тысяч долларов. NaVi будут довольствоваться 80 тысячами "вечно зеленых".

На ISPORT также доступны расписание и результаты ESL Pro League Season 18.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi Counter-Strike- Global Offensive esl pro league

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