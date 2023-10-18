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Monte в эпичном противостоянии проиграли Complexity и вылетели с IEM Sydney 2023

Украинский коллектив не вышел в плей-офф крупного турнира.
Сегодня, 14:02
Сергей Demqq Демченко / HLTV.org
Сергей Demqq Демченко / HLTV.org

В среду, 18 октября, украинский киберспортивный клуб Monte сыграл в финале верхней сетки IEM Sydney 2023.

Соперником команды из Монастырище стал коллектив из США - Complexity.

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На первой карте Overpass Complexity сумели дожать украинский коллектив на овертаймах - 16:13.

Вторую карту Ancient Monte уверенно выигрывали, расслабились, что было видно по их поведению, а в концовке проиграли серию раундов, включая против фул пистолетов. На дополнительных раундах именно Complexity лучше проявили себя, выиграв карту (16:13) и всю встречу.

Monte - Complexity 0:2 (13:16, 13:16)

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты IEM Sydney 2023.

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