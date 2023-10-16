IEM Sydney 2023: расписание, результаты и формат турнира
ISPORT представляет календарь и результаты всей матчей турнира по CS 2.
Сезон турниров по Counter Strike 2 официально стартует. Первым крупным соревнованием по киберспортивной дисциплине станет IEM Sydney 2023.
Соревноваться команды будут в LAN-формате, а сам турнир пройдет в Сиднее (Австралия). Призовой фонд - 250 тысяч долларов.
Формат
В течение турнира состоятся две основные стадии – групповой этап и плей-офф. Победитель всего состязания определится и гранд-финалом.
Групповой этап:
- Стартовые матчи best-of-1
- Все остальные матчи best-of-3
- Победитель группы проходит в полуфинал
- Второе место группы проходит в четвертьфинал с высоким посевом
- Третье место группы проходит в четвертьфинал с низким посевом
Плей-офф:
- Все матчи best-of-3
- Гранд-финал в формате bo3
IEM Sydney 2023 турнирная сетка и результаты матчей
Групповой этап
Понедельник, 16 октября
Первый тур
- Vitality - BetBoom 14:16
- FaZe - GamerLegion 15:19
- NaVi - Apeks 13:9
- VErTEX - MOUZ 2:13
- ENCE - Lenn Vision 13:6
- C9 - Fnatic 10:13
- Monte - Complexity 9:13
- Grayhound - G2 11:13
Второй тур
- NaVi - MOUZ
- BetBoom - GamerLegion
- Vitality - FaZe