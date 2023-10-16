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IEM Sydney 2023: расписание, результаты и формат турнира

ISPORT представляет календарь и результаты всей матчей турнира по CS 2.
Сегодня, 10:05
IEM Sydney 2023
IEM Sydney 2023

Сезон турниров по Counter Strike 2 официально стартует. Первым крупным соревнованием по киберспортивной дисциплине станет IEM Sydney 2023.

Соревноваться команды будут в LAN-формате, а сам турнир пройдет в Сиднее (Австралия). Призовой фонд - 250 тысяч долларов.

Формат

В течение турнира состоятся две основные стадии – групповой этап и плей-офф. Победитель всего состязания определится и гранд-финалом.

Групповой этап:

  • Стартовые матчи best-of-1
  • Все остальные матчи best-of-3
  • Победитель группы проходит в полуфинал
  • Второе место группы проходит в четвертьфинал с высоким посевом
  • Третье место группы проходит в четвертьфинал с низким посевом

Плей-офф:

  • Все матчи best-of-3
  • Гранд-финал в формате bo3

IEM Sydney 2023 турнирная сетка и результаты матчей

Групповой этап

Понедельник, 16 октября

Первый тур

  • Vitality - BetBoom 14:16
  • FaZe - GamerLegion 15:19
  • NaVi - Apeks 13:9
  • VErTEX - MOUZ 2:13
  • ENCE - Lenn Vision 13:6
  • C9 - Fnatic 10:13
  • Monte - Complexity 9:13
  • Grayhound - G2 11:13

Второй тур

  • NaVi - MOUZ
  • BetBoom - GamerLegion
  • Vitality - FaZe
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