IEM Sydney 2023: расписание, результаты и формат турнира

ISPORT представляет календарь и результаты всей матчей турнира по CS 2.

Сезон турниров по Counter Strike 2 официально стартует. Первым крупным соревнованием по киберспортивной дисциплине станет IEM Sydney 2023.

Соревноваться команды будут в LAN-формате, а сам турнир пройдет в Сиднее (Австралия). Призовой фонд - 250 тысяч долларов.

Формат

В течение турнира состоятся две основные стадии – групповой этап и плей-офф. Победитель всего состязания определится и гранд-финалом.

Групповой этап:

Стартовые матчи best-of-1

Все остальные матчи best-of-3

Победитель группы проходит в полуфинал

Второе место группы проходит в четвертьфинал с высоким посевом

Третье место группы проходит в четвертьфинал с низким посевом

Плей-офф:

Все матчи best-of-3

Гранд-финал в формате bo3

IEM Sydney 2023 турнирная сетка и результаты матчей

Групповой этап

Понедельник, 16 октября

Первый тур

Vitality - BetBoom 14:16

14:16 FaZe - GamerLegion 15:19

15:19 NaVi - Apeks 13:9

- Apeks 13:9 VErTEX - MOUZ 2:13

2:13 ENCE - Lenn Vision 13:6

- Lenn Vision 13:6 C9 - Fnatic 10:13

10:13 Monte - Complexity 9:13

9:13 Grayhound - G2 11:13

Второй тур