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IEM Sydney 2023: онлайн-трансляция матчей турнира

Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию матчей киберспортивного турнира.
Сегодня, 10:15
IEM Sydney 2023
IEM Sydney 2023

В понедельник, 16 октября, в рамках турнира по Counter Strike 2 стартовал 23-й сезон ESL Pro League.

16 команд были поделены на две группы, в которых по восемь коллективов. 

Расписание матчей на понедельник, 16 октября:

Второй тур

  • NaVi - MOUZ
  • BetBoom - GamerLegion
  • Vitality - FaZe

Напомним, соревноваться команды будут в LAN-формате, а сам турнир пройдет в Сиднее (Австралия). Призовой фонд - 250 тысяч долларов.

На ISPORT также доступны расписание и результаты матчей 23-го сезона IEM Sydney.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: киберспорт видео CS-GO онлайн трансляция

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