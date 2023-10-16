IEM Sydney 2023: онлайн-трансляция матчей турнира
Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию матчей киберспортивного турнира.
В понедельник, 16 октября, в рамках турнира по Counter Strike 2 стартовал 23-й сезон ESL Pro League.
16 команд были поделены на две группы, в которых по восемь коллективов.
Расписание матчей на понедельник, 16 октября:
Второй тур
- NaVi - MOUZ
- BetBoom - GamerLegion
- Vitality - FaZe
Напомним, соревноваться команды будут в LAN-формате, а сам турнир пройдет в Сиднее (Австралия). Призовой фонд - 250 тысяч долларов.
На ISPORT также доступны расписание и результаты матчей 23-го сезона IEM Sydney.