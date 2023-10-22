FaZe в напряженной борьбе стали победителями IEM Sydney 2023
В воскресенье, 22 октября, состоялся гранд-финал первого крупного соревнования по Counter-Strike 2 - IEM Sydney 2023.
В решающем матче турнира в формате best-of-3 FaZe противостояли Complexity, одержав победу со счетом 2:1.
FaZe проиграли на первой карте Overpass - 11:13, взяли свой пик Nuke - 13:10, а на Ancient в напряженной борьбе в серии овертаймов вырвали победу 19:16.
Counter-Strike 2's first Champions 🏆 pic.twitter.com/2vMcXIBVIs— FaZe Clan (@FaZeClan) October 22, 2023
Напомним, что IEM Sydney 2023 проходил с 16 по 22 октября в Австралии. Команды разыграли призовой фонд в размере 250 тысяч долларов. Чемпион заработал 100 тысяч долларов, а также получил квоту на IEM Katowice 2024.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей IEM Sydney 2023.
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