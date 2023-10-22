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FaZe в напряженной борьбе стали победителями IEM Sydney 2023

В финальном противостоянии коллектив со счетом 2:1 одолел Complexity.
Сегодня, 14:12
FaZe - чемпионы IEM Sydney 2023 / HLTV
FaZe - чемпионы IEM Sydney 2023 / HLTV

В воскресенье, 22 октября, состоялся гранд-финал первого крупного соревнования по Counter-Strike 2 - IEM Sydney 2023.

В решающем матче турнира в формате best-of-3 FaZe противостояли Complexity, одержав победу со счетом 2:1.

FaZe проиграли на первой карте Overpass - 11:13, взяли свой пик Nuke - 13:10, а на Ancient в напряженной борьбе в серии овертаймов вырвали победу 19:16.

Напомним, что IEM Sydney 2023 проходил с 16 по 22 октября в Австралии. Команды разыграли призовой фонд в размере 250 тысяч долларов. Чемпион заработал 100 тысяч долларов, а также получил квоту на IEM Katowice 2024.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей IEM Sydney 2023

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter-strike FaZe Clan Complexity Gaming

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