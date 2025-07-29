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NaVi обыграли FaZe и пробились в плей-офф IEM Cologne 2025

Украинский коллектив обыграл соперника в довольно уверенном стиле.
Сегодня, 21:22       Автор: Василий Медвидь
HLTV
HLTV

В рамках матча за выход в плей-офф IEM Cologne 2025 из нижней сетки NaVi встретились с FaZe Clan.

Среди карт FaZe выбрали Ancient, NaVI - Inferno, а десайдером должна была стать карта Mirage.

Первыми играли именно пик FaZe Clan, впрочем, на своей карте американский коллектив сыграл провально. «Рожденные побеждать» оправдали свое прозвище, победив со счетом 13:4.

На пике украинской организации борьба была более напряженной, NaVi потеряли два шанса реализовать матч-пойнт, впрочем, у них было достаточно попыток в запасе, и, в конце концов, со счетом 13:10 подопечные Андрея "B1ad3" Городенского победили и прошли в плей-офф, в свою очередь, их соперники вылетают из турнира.

NaVi - FaZe Clan 2:0 (13:4, 13:10)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi FaZe Clan IEM Cologne

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