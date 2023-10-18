Monte в невероятной игре обыграли Fnatic на IEM Sydney 2023

Команда из Монастырище сыграет в финале нижней сетке.

В среду, 18 октября, состоялся полуфинал нижней сетки турнира IEM Sydney 2023, в котором Monte встречались с Fnatic.

На первой карте Overpass европейский коллектив уверенно переиграли украинскую команду - 13:10.

Вторая карта Anubis завершилась победой Monte, которые доминировали от первого раунда и до последнего - 13:4.

Решающей картой стал Vertigo. Украинская команда уверенно начала игру, забрав шесть раундов подряд. Однако затем Fnatic вернулись и закончили первую половину - 5:7. После смен сторон игроки Monte показали несколько индивидуальных перфомансов, что принесло победный результат - 13:6.

Monte - Fnatic (10:13, 13:4, 13:6)

В финале нижней сетке, который состоится сегодня, 18 октября, команда из Монастырище сыграет с победителем пары Cloud9 - Complexity.

Ранее сообщалось, что NaVi вылетели с IEM Sydney, проиграв в борьбе FaZe.

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