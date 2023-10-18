Monte в невероятной игре обыграли Fnatic на IEM Sydney 2023
В среду, 18 октября, состоялся полуфинал нижней сетки турнира IEM Sydney 2023, в котором Monte встречались с Fnatic.
На первой карте Overpass европейский коллектив уверенно переиграли украинскую команду - 13:10.
Вторая карта Anubis завершилась победой Monte, которые доминировали от первого раунда и до последнего - 13:4.
Решающей картой стал Vertigo. Украинская команда уверенно начала игру, забрав шесть раундов подряд. Однако затем Fnatic вернулись и закончили первую половину - 5:7. После смен сторон игроки Monte показали несколько индивидуальных перфомансов, что принесло победный результат - 13:6.
Monte - Fnatic (10:13, 13:4, 13:6)
В финале нижней сетке, который состоится сегодня, 18 октября, команда из Монастырище сыграет с победителем пары Cloud9 - Complexity.
Ранее сообщалось, что NaVi вылетели с IEM Sydney, проиграв в борьбе FaZe.
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