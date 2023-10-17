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NaVi вылетели с IEM Sydney, проиграв в борьбе FaZe

Украинский коллектив уступил в решающем матче нижней сетки группы А.
Сегодня, 14:50
NaVi уступили FaZe / HLTV
NaVi уступили FaZe / HLTV

Natus Vincere завершили свое выступление на турнире по CS2 - IEM Sydney 2023.

Во вторник, 17 октября, украинская команда провела свой третий матч, встретившись в нижней сетке группы А с FaZe.

NaVi без Александра s1mple Костылева, вместо которого играл тренер Андрей B1ad3 Городенский, потерпели поражение со счетом 1:2.

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Украинский коллектив уступил на Overpass - 7:13, отыгрался на Mirage - 13:4 и на решающей третье карте Inferno проиграл в борьбе 7:13.

Таким образом, NaVi покинули турнир, а FaZe прошли в следующий раунд нижней сетки.

Украинская команда завершила выступление на IEM Sydney на 9-12 месте и заработает 5 тысяч долларов.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей IEM Sydney 2023

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi counter-strike

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