В компании Месси и Бензема: Зинченко попал в новую промо-команду EA FC 24

Украинец вошел в состав под названием Radioactive.

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко попал в новую промо-команду FC24 под названием Radioactive.

Рейтинг футболиста составляет - 86, а плейстайл "Ракета", который позволяет быстрее ускоряться при беге.

Если сравнить с золотой карточкой, то показатели Зинченко увеличили: скорость на 22, удары на 7, пасы на 5, дриблинг на 5, защиту на 7 и физику на 11.

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В эту команду попали: Лионель Месси, Карим Бензема, Федерико Вальверде, Рональд Араухо, Доминик Собослаи и другие.

Ранее сообщалось, что Зинченко вошел в команду недели в EA FC 24, встав в один ряд с Мбаппе и Бензема..

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