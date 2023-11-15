Зинченко вошел в команду недели в EA FC 24

Украинец стал в один ряд с Мбаппе и Бензема.

Защитник Арсенала Александр Зинченко попал в команду недели по версии футбольного симулятора EA FC 24.

Украинец получил особую карточку в режиме Ultimate Team с рейтингом 84. По сравнению с его базовой версией, ему добавили +4 ко всем показателям.

В данный момент данная карточка Александра обойдется пользователям в игре в чуть более 40 тысяч монет.

Напомним, игра футболиста не осталась незамеченной после феерического выступления в матче с Кристал Пэлас, где фулбек забил гол.

Ранее сообщалось, что Зинченко попал в сборную лучших игроков недели в топ-5 лигах.

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