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Зинченко попал в сборную лучших игроков недели в топ-5 лигах

Украинец провел прекрасный матч перед перерывом на сборные.
Сегодня, 20:28
Александр Зинченко
Александр Зинченко

Статистический портал WhoScored составил символическую сборную лучших футболистов топ-5 лиг на прошедших выходных.

В команду попал украинец Александр Зинченко, отметившийся голом и ставший лучшим игроком матча против Бернли.

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"Возможно, Леандро Троссард заслужил аплодисменты за то, что забил 1000-й гол Арсенала на Эмирейтс в их победе над Бернли, но именно Зинченко получил награду лучшего игрока матча.

Игрок сборной Украины забил третий гол "канониров" за 15 минут до завершения игры, а его работа без мяча оказалась ключевой, поскольку он выиграл семь верховых дуэлей и выполнил пять отборов", - описали перформанс футболиста эксперты WhoScored.

Также в команду попал одноклубник Артема Довбика и Виктора Цыганкова, голкипер Жироны Пауло Гассанига.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Александр Зинченко

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